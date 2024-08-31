S&P підтвердило рейтинг України на рівні "вибірковий дефолт" після реструктуризації
Київ • УНН
S&P Global підтвердило кредитний рейтинг України на рівні "вибірковий дефолт" після схвалення реструктуризації $20 млрд боргу. Агентство вважає реструктуризацію "скрутною" і прогнозує збереження фінансового тиску на країну.
Рейтингове агентство S&P Global у п'ятницю підтвердило іноземний кредитний рейтинг України на рівні "вибірковий дефолт" після того, як власники облігацій схвалили план країни з реструктуризації понад $20 мільярдів боргу. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Реструктуризація боргу надає Україні важливу перепочинок, що сприятиме стабілізації бюджету на тлі затяжного конфлікту з Росією, який збільшує витрати на оборону. S&P вважає реструктуризацію "скрутною", вказуючи на те, що фінансовий тиск на Україну зберігатиметься.
Агентство також підтвердило рейтинг України в національній валюті на рівні 'CCC+/C' зі стабільним прогнозом.
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