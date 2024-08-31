S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

Рейтинговое агентство S&P Global в пятницу подтвердило иностранный кредитный рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после того, как держатели облигаций одобрили план страны по реструктуризации более $20 миллиардов долга. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Реструктуризация долга предоставляет Украине важную передышку, которая будет способствовать стабилизации бюджета на фоне затяжного конфликта с Россией, который увеличивает расходы на оборону. S&P считает реструктуризацию «затруднительной», указывая на то, что финансовое давление на Украину будет сохраняться.

Агентство также подтвердило рейтинг Украины в национальной валюте на уровне 'CCC+/C' со стабильным прогнозом.

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