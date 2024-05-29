Саміт миру: Зеленський провів тривалу нараду з посадовцями і поставив важливе завдання
Київ • УНН
Зеленський поставив завдання майже у щоденному режимі давати деталізацію щодо держав, які ще потребують нашої роботи, щоб бути на Саміті, і держав, які вже підтвердили свою участь.
Президент України Володимир Зеленський провів тривалу нараду з усіма посадовцями, які працюють на підготовку Саміту миру і поставив завдання майже у щоденному режимі давати деталізацію щодо держав, які ще потребують нашої роботи, щоб бути на заході, передає УНН.
Сьогодні провів тривалу нараду з усіма нашими посадовцями, які працюють на підготовку Саміту. Були і команда Офісу, і урядовці – Прем’єр-міністр, міністри, і Верховна Рада була представлена – спікер парламенту по лінії міжпарламентських зв’язків зараз контактує з багатьма державами. Поставив завдання майже у щоденному режимі давати деталізацію щодо держав, які ще потребують нашої роботи, щоб бути на Саміті, і держав, які вже підтвердили свою участь, – щоб Саміт був саме таким дієвим, який потрібен для наближення реального миру
Він також всім лідерам, які допомагають.
"Дякую кожному й кожній у світі, хто цими днями – буквально на телефоні, постійно в контактах, у перемовинах, щоб цей глобальний формат міг стати прикладом – прикладом того, як спільна робота різних націй світу може відновлювати дієвість Статуту ООН і примушувати агресора до миру", - резюмував він.
Україна готує дипломатичні відповіді на спроби росії послабити Саміт миру - Зеленський29.05.24, 21:31 • 25503 перегляди