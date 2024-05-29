Саммит мира: Зеленский провел длительное совещание с должностными лицами и поставил важную задачу

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительное совещание со всеми должностными лицами, которые работают на подготовку саммита мира и поставил задачу почти в ежедневном режиме давать детализацию относительно государств, которые еще нуждаются в нашей работе, чтобы быть на Западе, передает УНН.

Сегодня провел длительное совещание со всеми нашими должностными лицами, которые работают на подготовку саммита. Были и команда офиса, и чиновники – премьер-министр, министры, и Верховная Рада была представлена – спикер парламента по линии межпарламентских связей сейчас контактирует со многими государствами. Поставил задачу почти в ежедневном режиме давать детализацию относительно государств, которые еще нуждаются в нашей работе, чтобы быть на саммите – и государств, которые уже подтвердили свое участие, - чтобы саммит был именно таким действенным, который нужен для приближения реального мира - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Он также всем лидерам, которые помогают.

"Спасибо каждому и каждой в мире, кто в эти дни – буквально на телефоне, постоянно в контактах, в переговорах, чтобы этот глобальный формат мог стать примером – примером того, как совместная работа разных наций мира может восстанавливать действенность Устава ООН и принуждать агрессора к миру", - резюмировал он.

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