Садовий заявив, що оскаржить заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що разом із адвокатами буде готувати і подасть апеляцію на запобіжний захід, який обрав йому Вищий антикорупційний суд, передає кореспондент УНН.
"Буду подавати апеляцію, щоб не було забезпечення. Справа не має сенсу", - наголосив Садовий у коментарі журналістам.
Прокурори ж зазначили, що спершу вивчать текст ухвали, а потім будуть визначатись, чи оскаржувати рішення ВАКС.
Як повідомляв УНН, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міському голові Львова Андрію Садовому у виді застави у розмірі 1 млн грн 56 тис. грн.
Нагадаємо, 27 листопада, Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу для міського голови Львова Андрія Садового.
Садовому інкримінують зловживання владою.
Як повідомляв УНН, мер Львова Андрій Садовий заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада вручила йому підозру.
З його слів, йдеться про справу інвестиційної компанії і її планів будівництва індустріального парку. Як розповів Садовий, у 2015 році Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучив інвестора — компанію CTP, від цієї компанії за землю отримали 54 мільйони. Компанія повинна була збудувати індустріальний парк.
Підтримати Садового у суді прийшли мер Києва Віталій Кличко і ексдепутати від партії “Самопомочі”.