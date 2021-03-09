Саакашвілі закликали припинити тиск на членів ТСК щодо "Укрзалізниці"

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"Ікона реформ" Міхеіл Саакашвілі розповів, що я, а точніше люди, які за мною стоять, створили ТСК по "УЗ" для того, щоб зняти голову правління, який викриває злочинні схеми. Звертаюся до пана Саакашвілі:

1. Тягнути до наступного разу (ефіру - ред.) не потрібно. Називайте прізвища людей, які за мною стоять, прямо зараз. Якщо ви робите такі заяви, відповідайте за свої слова.

2. ТСК створила не "я з людьми", яких Ви поки не назвали. За створення ТСК, яка повинна перевірити "УЗ", розслідувати факти масових порушень, проголосувало 283 народних депутатів. І мій обов'язок - відзвітувати перед народом України про роботу ТСК - хто винен у катастрофічному стані державного підприємства і яка за це відповідальність.

3. На чому конкретно ґрунтується Ваше твердження про те, що ми збираємося знімати голову правління? Давайте факти, нехай люди знають!

PS Відзвітуйте краще про результати своєї роботи. І не чиніть тиск на народних депутатів, у яких попереду багато роботи. ТСК співпрацює з усіма учасниками і зацікавлена у виявленні першопричин проблем критичного стану "УЗ", - підкреслила Гришина.

Доповнення

Гришина також розповіла, що минулого тижня члени ТСК зустрічалися з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм і головою наглядової ради УЗ, і ситуація "непроста". За її словами, за час роботи ТСК (з січня 2021-го) вона отримала понад 20 звернень від працівників і колективів УЗ зі скаргами на розкрадання, порушення трудового законодавства і нецільове використання ресурсів підприємства.

"І все це на тлі колосального падіння показників "УЗ", непропорційно високих зарплат топ-менеджменту, соціальної напруженості серед працівників компанії, про що свідчать акції протесту", - сказала Гришина.

Вона додала, що члени ТСК вирішили звернутися до Прем'єр-міністра, міністра інфраструктури і Наглядової ради "УЗ" з проханням дати оцінку компетентності нинішнього правління компанії. Окрім того, на наступному засіданні ТСК планується заслухати правління УЗ щодо ситуації, яка виникла.

"Все, що я написала - це тільки верхівка айсберга. Ми повинні перевірити стан "Укрзалізниці", забезпечити притягнення винних до відповідальності. Засобами "УЗ" повинні розпоряджатися ефективно, а українці заслуговують, нарешті, на якісні залізничні послуги", - підсумувала вона.

"Грузинські реформатори" себе не виправдали

"Експортовані" в Україну грузинські реформатори не виправдали надій, вважають експерти.

"Ця ідея обернулася нищівним крахом, оскільки одна частина не впоралася з поставленими завданнями і їх видворили з країни, інша - самодезертирувала з поля бою. Проблеми були з самого початку. Якщо взяти грузинський досвід реформ - там було дві складові: зовнішня і внутрішня. Зовнішня - це контакт із західними партнерами для того, щоб ці реформи відбулися, внутрішня - гомогенність команди і наявність мізків. В Україну ж приїхали тільки "м'язи", а "мізки" - ні. А власних національних мізків не вистачило, щоб зшити їх з командою грузинських реформаторів, і вийшла ситуація, що вони працюють вхолосту. Окрім рідкісних випадків, як Хатія Деканоїдзе, якій вдалося реалізувати реформу", - сказав політолог Олег Саакян.

На успішність реформи поліції вказує і політолог Сергій Биков, не забуваючи при цьому згадати важливу роль голови МВС Арсена Авакова.

"Успішним можна назвати запуск Нацполіції, це дійсно позитив, але тут важливу роль відіграв Арсен Аваков і його менеджерські вміння. Щодо "Укрзалізниці", на жаль, ніяких істотних успіхів немає, грузинські реформатори навряд чи можуть чимось похвалитися. Тим більше, що претендент, який був на позицію голови правління УЗ - до цього очолював залізницю в Грузії. Ці залізні дороги не можна зіставляти між собою від слова зовсім. Тому що грузинські залізниці перевозять за один рік такий обсяг вантажів, як УЗ робить за день", - говорить Биков.

Він має на увазі Іраклі Езугбая, який раніше (2005-2012), при правлінні Міхеіла Саакашвілі, очолював в Грузії залізницю, а тепер - директор з комерційної діяльності та логістики в "Укрзалізниці". У його віданні вантажоперевезення УЗ - основне джерело доходу українського держпідприємства, яке за останній час істотно скоротилося через рішення Езугбая знизити тарифи. При цьому Езугбая міг ухвалювати рішення в умовах реального конфлікту інтересів - до свого призначення він керував компанією з залізничних вантажоперевезень "Дженерал контейнер сервісес", а його вихід із співзасновників для отримання посади в "УЗ" міг бути формальним, вважають народні депутати, які звернулися з відповідною заявою до Прем'єр-міністра.

"Поки ми не бачимо ніяких результатів, і реформа "УЗ" виявилася більше імітацією. При всій повазі до колишнього президента Грузії, ми бачимо, що "УЗ" не стала суперприбутковим підприємством", - зазначив політолог Кирило Сазонов.

Доходи "Укрзалізниці" падають, залізничники готують страйк

Збиток державної "Укрзалізниці", за словами голови компанії Володимира Жмака, у 2020 році становив понад 11 млрд грн. Серед антикризових заходів менеджменту на 2021 рік - підвищення цін на квитки для пасажирів на 20%. При цьому правління "УЗ" готує масове скорочення залізничників і затримує виплату зарплат. Уже дві профспілкових організації заявили про підготовку страйків, аж до зупинки руху.