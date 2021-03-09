Саакашвили призвали прекратить давление на членов ВСК по “Укрзализныце”

Цитата:

“Икона реформ” Михаил Саакашвили рассказал, что я, а точнее люди, которые за мной стоят, создали ВСК по “УЗ” для того, чтобы снять главу правления, который уличает преступные схемы. Обращаюсь к господину Саакашвили:

1. Тянуть до следующего раза (эфира — ред.) не нужно. Называйте фамилии людей, которые за мной стоят, прямо сейчас. Если вы делаете такие заявления, отвечайте за свои слова.

2. ВСК создала не “я с людьми”, которых Вы пока не назвали. За создание ВСК, которая должна проверить “УЗ”, расследовать факты массовых нарушений, проголосовало 283 народных депутатов. И моя обязанность — отчитаться перед народом Украины про работу ВСК — кто виноват в катастрофическом состоянии государственного предприятия и какая за это ответственность.

3. На чем конкретно основывается Ваше утверждение о том, что мы собираемся снимать председателя правления? Давайте факты, пусть люди знают!

P.S. Отчитайтесь лучше о результатах своей работы. И не осуществляйте давление на народных депутатов, у которых впереди много работы. ВСК сотрудничает со всеми участниками и заинтересована в выявлении первопричин проблем критического состояния “УЗ”, — подчеркнула Гришина.

Дополнение

Гришина также рассказала, что на прошлой неделе члены ВСК встречались с министром инфраструктуры Владиславом Криклием и главой наблюдательного совета УЗ, и ситуация “непростая”. По ее словам, за время работы ВСК (с января 2021 года) она получила более 20 обращений от работников и коллективов УЗ с жалобами на расхищения, нарушения трудового законодательства и нецелевое использование ресурсов предприятия.

“И все это на фоне колоссального падения показателей "УЗ“, непропорционально высоких зарплат топ-менеджмента, социальной напряженности среди работников компании, о чем свидетельствуют акции протеста”, — сказала Гришина.

Она добавила, что члены ВСК приняли решение обратиться к Премьер-министру, министру инфраструктуры и Наблюдательному совету “УЗ” с просьбой дать оценку компетентности нынешнего правления компании. Кроме того, на следующем заседании ВСК планируется заслушать правление УЗ по ситуации, которая сложилась.

“Все, что я написала — это только верхушка айсберга. Мы должны проверить состояние "Укрзализныци“, обеспечить привлечение виновных к ответственности. Средствами "УЗ“ должны распоряжаться эффективно, а украинцы заслуживают, наконец, на качественные железнодорожные услуги”, — подытожила она.

“Грузинские реформаторы” себя не оправдали

“Экспортированные” в Украину грузинские реформаторы не оправдали надежд, считают эксперты.

"Эта идея обернулась сокрушительным крахом, поскольку одна часть не справилась с поставленными заданиями и их выдворили со страны, другая — самодезертировала с поля боя. Проблемы были с самого начала. Если взять грузинский опыт реформ — там было две составляющие: внешняя и внутренняя. Внешняя — это контакт с западными партнерами для того, чтобы эти реформы состоялись, внутренняя - гомогенность команды и наличие мозгов. В Украину же приехали только “мышцы”, а “мозги” — нет. А собственных национальных мозгов не хватило, чтобы сшить их с командой грузинских реформаторов, и вышла ситуация, что они работают вхолостую. Кроме редких случаев, как Хатия Деканоидзе, которой удалось реализовать реформу“, — сказал политолог Олег Саакян.

Успешность реформы полиции отмечает и политолог Сергей Быков, не забывая при этом упомянуть важную роль главы МВД Арсена Авакова.

“Успешным можно назвать запуск Нацполиции, это действительно позитив, но тут важную роль отыграл Арсен Аваков и его менеджерские умения. По "Укрзализныце“, к сожалению, никаких существенных успехов нет, грузинские реформаторы вряд ли могут чем-то похвастаться. Тем более, что претендент, который был на позицию главы правления УЗ — до этого возглавлял железные дороги в Грузии. Эти железные дороги нельзя сопоставлять между собой от слова совсем. Потому что грузинские железные дороги перевозят за один год такой объем грузов, как УЗ делает за день”, — говорит Быков.

Он имеет в виду Иракли Эзугбая, который ранее (2005-2012), при правлении Михаила Саакашвили, возглавлял в Грузии железные дороги, а теперь - директор по коммерческой деятельности и логистике в “Укрзализныце”. В его ведении грузоперевозки УЗ — основной источник дохода украинского госпредприятия, который за последнее время существенно сократился из-за решения Эзугбая снизить тарифы. При этом Эзугбая мог принимать решение в условиях реального конфликта интересов — до своего назначения он управлял компанией по железнодорожным грузоперевозкам “Дженерал контейнер сервисес”, а его выход из соучредителей для получения должности в “УЗ” мог быть формальным, полагают народные депутаты, которые обратились с соответствующим заявлением к премьер-министру.

“Пока мы не видим никаких результатов, и реформа "УЗ“ оказалась больше имитацией. При всем уважении к бывшему президенту Грузии, мы видим, что "УЗ“ не стала суперприбыльным предприятием”, — отметил политолог Кирилл Сазонов.

Доходы “Укрзализныци” падают, железнодорожники готовят забастовку

Убыток государственной “Укрзализныци”, по словам главы компании Владимира Жмака, в 2020 году составил более 11 млрд грн. Среди антикризисных мер менеджмента на 2021 год — повышение цен на билеты для пассажиров на 20%. При этом правление “УЗ” готовит массовое сокращение железнодорожников и задерживает выплату зарплат. Уже две профсоюзных организации заявили о подготовке забастовок, вплоть до остановки движения.