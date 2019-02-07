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Рятувальники витягли тіло з уламків літака, на якому летів футболіст Сала

Рятувальники витягли тіло з уламків літака, на якому летів футболіст Сала

Київ • УНН

 • 15218 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Рятувальники змогли витягти тіло з уламків потерпілого катастрофу і затонулого в Ла-Манші легкомоторного літака, яким летів аргентинський футболіст Еміліано Сала. Про це в четвер повідомляє агентство Press Association з посиланням на заяву Комісії з розслідування авіаційних подій (AIBB), передає УНН.

“Тіло, помічене раніше в уламках літака, на борту якого знаходилися футболіст Еміліано Сала і пілот Девід Ібботсон, було успішно вилучено”, — повідомляє агентство.

Ідентифікація виявленого тіла поки не проведена.

Уламки літака PA 46 Malibu, на борту якого знаходилися футболіст і пілот, були виявлені вранці 3 лютого в результаті спільної пошукової операції, що проводилася AIBB і приватною компанією, співробітники якої були найняті родичами футболіста.

Як повідомляв УНН, під уламками літака, у якому летів футболіст Сала, знайшли тіло.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мессі попросив поліцію продовжити пошуки зниклого футболіста

Нагадаємо, 3 лютого на дні протоки Ла-Манш виявлені уламки легкомоторного літака, що перевозив футболіста “Кардіффа” Еміліано Салу.

Літак, в якому летів Еміліано Сала і Девід Ібботсон, зник з радарів 22 січня. За кілька днів до цього Сала перейшов в “Кардіфф” з “Нанта”. Сума трансферу склала рекордні для британського клубу 15 мільйонів фунтів.

24 січня влада Великої Британії припинила пошуки літака Сали, але операцію продовжили на приватні пожертвування. Варто нагадати, що 30 січня на північно-західному узбережжі Франції знайшли крісла з зниклого літака.

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