Під уламками літака, у якому летів футболіст Сала, знайшли тіло
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Британські рятувальники знайшли тіло загиблого під уламками літака, на якому аргентинський футболіст Еміліано Сала летів із Франції до Великої Британії 21 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління з розслідування авіаційних подій Великої Британії (AAIB).
На борту літака було двоє людей: Еміліано Сала і пілот Девід Ібботсон. Чиє тіло виявили, поки невідомо. В управлінні заявили, що обговорюють із поліцією та родинами зниклих подальші дії.
Нагадаємо, 3 лютого на дні протоки Ла-Манш виявлені уламки легкомоторного літака, що перевозив футболіста “Кардіффа” Еміліано Салу.
Літак, в якому летів Еміліано Сала і Девід Ібботсон, зник з радарів 22 січня. За кілька днів до цього Сала перейшов в “Кардіфф” з “Нанта”. Сума трансферу склала рекордні для британського клубу 15 мільйонів фунтів.
24 січня влада Великої Британії припинила пошуки літака Сали, але операцію продовжили на приватні пожертвування. Варто нагадати, що 30 січня на північно-західному узбережжі Франції знайшли крісла з зниклого літака.