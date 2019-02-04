Під уламками літака, у якому летів футболіст Сала, знайшли тіло

На борту літака було двоє людей: Еміліано Сала і пілот Девід Ібботсон. Чиє тіло виявили, поки невідомо. В управлінні заявили, що обговорюють із поліцією та родинами зниклих подальші дії.

Нагадаємо, 3 лютого на дні протоки Ла-Манш виявлені уламки легкомоторного літака, що перевозив футболіста “Кардіффа” Еміліано Салу.

Літак, в якому летів Еміліано Сала і Девід Ібботсон, зник з радарів 22 січня. За кілька днів до цього Сала перейшов в “Кардіфф” з “Нанта”. Сума трансферу склала рекордні для британського клубу 15 мільйонів фунтів.

24 січня влада Великої Британії припинила пошуки літака Сали, але операцію продовжили на приватні пожертвування. Варто нагадати, що 30 січня на північно-західному узбережжі Франції знайшли крісла з зниклого літака.