Под обломками самолета, в котором летел футболист Сала, нашли тело
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Британские спасатели нашли тело погибшего под обломками самолета, на котором аргентинский футболист Эмилиано Сала летел из Франции в Великобританию 21 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление по расследованию авиационных происшествий Великобритании (AAIB).
На борту самолета было два человека: Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Чье тело обнаружили, пока неизвестно. В управлении заявили, что обсуждают с полицией и семьями пропавших дальнейшие действия.
Напомним, 3 февраля на дне пролива Ла-Манш обнаружены обломки легкомоторного самолета, перевозившего футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салу.
Самолет, в котором летел Эмилиано Сала и Дэвид Ибботсон, исчез с радаров 22 января. За несколько дней до этого Сала перешел в "Кардифф" с "Нанта". Сумма трансфера составила рекордные для британского клуба 15 млн фунтов.
24 января власти Великобритании прекратили поиски самолета Салы, но операцию продлили на частные пожертвования. Стоит напомнить, что 30 января на северо-западном побережье Франции нашли кресла с пропавшего самолета.