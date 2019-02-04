Знайдено решту уламків літака, в якому летів футболіст "Кардіффа" Еміліано Сала
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. На дні протоки Ла-Манш виявлені уламки легкомоторного літака, що перевозив футболіста “Кардіффа” Еміліано Салу. Про це в Twitter повідомив Девід Мірнс — координатор приватної операції з пошуку літака, передає УНН з посиланням також на телеканал Sky News.
Мірнс не уточнив, чи вдалося знайти тіла Сали і пілота літака Девіда Ібботсона, але зазначив, що їхнім сім’ям повідомили про виявлення літака.
Літак, в якому летів Еміліано Сала і Девід Ібботсон, зник з радарів 22 січня. За кілька днів до цього Сала перейшов в “Кардіфф” з “Нанта”. Сума трансферу склала рекордні для британського клубу 15 мільйонів фунтів.
24 січня влада Великої Британії припинила пошуки літака Сали, але операцію продовжили на приватні пожертвування. Варто нагадати, що 30 січня на північно-західному узбережжі Франції знайшли крісла з зниклого літака.