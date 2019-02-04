Знайдено решту уламків літака, в якому летів футболіст "Кардіффа" Еміліано Сала

КИЇВ. 4 лютого. УНН. На дні протоки Ла-Манш виявлені уламки легкомоторного літака, що перевозив футболіста “Кардіффа” Еміліано Салу. Про це в Twitter повідомив Девід Мірнс — координатор приватної операції з пошуку літака, передає УНН з посиланням також на телеканал Sky News.