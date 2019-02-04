Найдены остальные обломки самолета, в котором летел футболист "Кардиффа" Эмилиано Сала
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. На дне пролива Ла-Манш обнаружены обломки легкомоторного самолета, перевозившего футболиста “Кардиффа” Эмилиано Салу. Об этом в Twitter сообщил Дэвид Мирнс — координатор частной операции по поиску самолета, передает УНН со ссылкой также на телеканал Sky News.
Мирнс не уточнил, удалось ли найти тела Салы и пилота самолета Дэвида Ибботсона, но отметил, что их семьям сообщили об обнаружении самолета.
Самолет, в котором летел Эмилиано Сала и Дэвид Ибботсон, пропал с радаров 22 января. За несколько дней до этого Сала перешел в “Кардифф” из “Нанта”. Сумма трансфера составила рекордные для британского клуба 15 миллионов фунтов.
24 января власти Великобритании прекратили поиски самолета Салы, но операцию продлили на частные пожертвования. Стоит напомнить, что 30 января на северо-западном побережье Франции нашли кресла с пропавшего самолета.