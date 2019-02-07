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Спасатели извлекли тело из-под обломков самолета, на котором летел футболист Сала

Спасатели извлекли тело из-под обломков самолета, на котором летел футболист Сала

Киев  •  УНН

 • 15218 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Спасатели смогли вытащить тело из обломков потерпевшего катастрофу и затонувшего в Ла-Манше легкомоторного самолета, которым летел аргентинский футболист Эмилиано Сало. Об этом в четверг сообщает агентство Press Association со ссылкой на заявление Комиссии по расследованию авиационных происшествий (AIBB), передает УНН.

"Тело, замеченное ранее в обломках самолета, на борту которого находились футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, было успешно извлечено", - сообщает агентство.

Идентификация обнаруженного тела пока не произведена.

Обломки самолета PA 46 Malibu, на борту которого находились футболист и пилот, были обнаружены утром 3 февраля в результате совместной поисковой операции, проводившейся AIBB и частной компанией, сотрудники которой были наняты родственниками футболиста.

Как сообщал УНН, ранее под обломками самолета, в котором летел футболист Сала, нашли тело.

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Напомним, 3 февраля на дне пролива Ла-Манш обнаружены обломки легкомоторного самолета, перевозившего футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салу.

Самолет, в котором летел Эмилиано Сала и Дэвид Ибботсон, исчез с радаров 22 января. За несколько дней до этого Сала перешел в "Кардифф" с "Нанта". Сумма трансфера составила рекордные для британского клуба 15 млн фунтов.

24 января власти Великобритании прекратила поиски самолета Салы, но операцию продлили на частные пожертвования. Стоит напомнить, что 30 января на северо-западном побережье Франции нашли кресла с пропавшего самолета.

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