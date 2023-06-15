Руйнування росіяниами Каховської ГЕС: Зеленський поговорив із президентом Коста-Рики про притягнення агресора до відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський поговорив із президентом Коста-Рики Родріго Чавес Роблес. Йшлося про про ситуацію внаслідок руйнування росіянами Каховської ГЕС та притягнення агресора до відповідальності, передає УНН.
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«Провів розмову з Президентом Коста-Рики Родріго Чавесом Роблесом. Дякую за підтримку України на міжнародних майданчиках і запровадження санкцій проти росії. Розповів пану Президенту про ситуацію внаслідок руйнування росіянами Каховської ГЕС. Важливо притягнути агресора до відповідальності», - написав Зеленський у Telegram.
Він висловив вдячність Коста-Риці за регіональне лідерство в роботі коаліції зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії та за підтримку резолюції щодо Формули Миру.
«Також обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка та скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів», - повідомив Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Белізу Хуаном Антоніо Брісеньо можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка.
Зеленський хоче прилетіти на зустріч до лідерів Латинської Америки.