Зеленський обговорив з прем’єром Белізу можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Белізу Хуаном Антоніо Брісеньо можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка. Також Зеленський запросив Беліз взяти участь у реалізації української «формули миру» та в організації Глобального саміту миру, передає УНН.
Цитата
«Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Белізу Хуаном Антоніо Брісеньо. Дякую пану Премʼєр-міністру та народу Белізу за послідовну підтримку України в ООН, Карибській співдружності, на Кримській платформі й інших міжнародних майданчиках. Запросив Беліз взяти участь у реалізації української Формули Миру та в організації Глобального саміту миру», - написав Зеленський у Telegram.
Він зазначив, що Україні важлива підтримка української ініціативи зі створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.
«Тож запросив Беліз приєднатися до коаліції зі створення трибуналу. Обговорили можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка», - повідомив Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський хоче прилетіти на зустріч до лідерів Латинської Америки.