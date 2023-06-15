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Зеленский обсудил с премьером Белиза возможность проведения саммита Украина – Латинская Америка

Киев • УНН

 • 1108731 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Белиза Хуаном Антонио Брисеньо возможность проведения саммита Украина – Латинская Америка. Также Зеленский пригласил Белиз принять участие в реализации украинской «формулы мира» и в организации Глобального саммита мира, передает УНН.

Зеленский обсудил с премьером Белиза возможность проведения саммита Украина – Латинская Америка

Цитата

«Провел телефонный разговор с Премьер-министром Белиза Хуаном Антонио Брисеньо. Спасибо господину Премьер-министру и народу Белиза за последовательную поддержку Украины в ООН, Карибском содружестве, на Крымской платформе и других международных площадках. Пригласил Белиз принять участие в реализации украинской Формулы Мира и в организации Глобального саммита мира», - написал Зеленский в Telegram.

Он отметил, что Украине важна поддержка украинской инициативы по созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

«Поэтому пригласил Белиз присоединиться к коалиции по созданию трибунала. Обсудили возможность проведения саммита Украина – Латинская Америка», - сообщил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский хочет прилететь на встречу к лидерам Латинской Америки.

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