Разрушение россиянами Каховской ГЭС: Зеленский поговорил с президентом Коста-Рики о привлечении агрессора к ответственности

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«Провел разговор с Президентом Коста-Рики Родриго Чавесом Роблесом. Спасибо за поддержку Украины на международных площадках и введение санкций против россии. Рассказал господину Президенту о ситуации в результате разрушения россиянами Каховской ГЭС. Важно привлечь агрессора к ответственности», - написал Зеленский в Telegram.

Он выразил благодарность Коста-Рике за региональное лидерство в работе коалиции по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии и за поддержку резолюции по Формуле Мира.

«Также обсудили возможность организации саммита Украина – Латинская Америка и скоординировали позиции в преддверии предстоящих международных мероприятий», - сообщил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Белиза Хуаном Антонио Брисеньо возможность проведения саммита Украина – Латинская Америка.

Зеленский хочет прилететь на встречу к лидерам Латинской Америки.