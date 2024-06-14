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"Руку врятувати не вдалося": у лікарні розповіли про стан жінки, яка потрапила під потяг у метро

Київ • УНН

 • 22241 перегляди

Жінка втратила руку, потрапивши під потяг на станції метро "Контрактова площа" у Києві 13 червня, а також отримала травми голови та грудної клітки, зараз її стан стабільно важкий, зазначив лікар.

Жінка, яка 13 червня потрапила під потяг на станції столичного метро "Контрактова площа", втратила руку, повідомив в ефірі КИЇВ24 завідувач відділення політравми у Олександрівській лікарні Євген Баценко, пише УНН.

Доставлено в важкому стані. Крім пошкодження верхньої кінцівки, у неї також травма голови, травма грудної клітки. На жаль, руку не вдалося врятувати

- сказав лікар.

З його слів, постраждалій "була надана допомога у повному обсязі". "Зараз жінка знаходиться у палаті реанімації, стан її оцінюється як стабільно важкий. Усе робиться для її одужання", - зазначив медик.

Нагадаємо

13 червня на станції столичного метро "Контрактова площа" пасажирка потрапила під поїзд.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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