"Руку спасти не удалось": в больнице рассказали о состоянии женщины, которая попала под поезд в метро
Киев • УНН
Женщина потеряла руку, попав под поезд на станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве 13 июня, а также получила травмы головы и грудной клетки, сейчас ее состояние стабильно тяжелое, отметил врач.
Женщина, которая 13 июня попала под поезд на станции столичного метро "Контрактовая площадь", потеряла руку, сообщил в эфире КИЕВ24 заведующий отделением политравмы в Александровской больнице Евгений Баценко, пишет УНН.
Доставлена в тяжелом состоянии. Кроме повреждения верхней конечности, у нее также травма головы, травма грудной клетки. К сожалению, руку не удалось спасти
По его словам, пострадавшей "была оказана помощь в полном объеме". "Сейчас женщина находится в палате реанимации, состояние ее оценивается как стабильно тяжелое. Все делается для ее выздоровления", - отметил медик.
Напомним
13 июня на станции столичного метро "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд.