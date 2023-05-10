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"Рухаємося до F-16": Кулеба провів зустріч із головою МЗС Нідерландів

"Рухаємося до F-16": Кулеба провів зустріч із головою МЗС Нідерландів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив 10 травня, що провів зустріч із головою МЗС Нідерландів Вопке Хукстрою, за підсумками заявив про просування "до F-16", пише УНН.

Цитата

"Дорогою до Гватемали я не пропустив нагоди зустрітися зі справжнім другом Вопке Хукстрою. Після візиту президента Зеленського до Нідерландів, ми рухаємося до F-16, саміту НАТО та нових постачань зброї", - написав Кулеба у Twitter.

Нагадаємо

Кулеба зазначав, що отримання Україною винищувачів F-16 пришвидшило б контрнаступ, а також посприяло б збереженню життів військових та цивільних. Однак, на сьогодні такого рішення немає.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вказував, що Нідерланди ведуть переговори з країнами Європи та партнерами щодо постачання сучасних літаків F-16 Україні, і що "табу немає".

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