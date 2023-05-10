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"Двигаемся к F-16": Кулеба провел встречу с главой МИД Нидерландов

Киев • УНН

 • 864689 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 10 мая, что провел встречу с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой, по итогам заявил о продвижении "к F-16", пишет УНН.

Цитата

"По дороге в Гватемалу я не упустил возможности встретиться с настоящим другом Вопке Хукстрой. После визита президента Зеленского в Нидерланды, мы движемся к F-16, саммиту НАТО и новым поставкам оружия", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним

Кулеба отмечал, что получение Украиной истребителей F-16 ускорило бы контрнаступление, а также поспособствовало бы сохранению жизней военных и гражданских. Однако, на сегодня такого решения нет.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте указывал, что Нидерланды ведут переговоры со странами Европы и партнерами о поставках современных самолетов F-16 Украине, и что "табу нет".

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