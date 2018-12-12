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Рух вантажівок обмежили у Житомирській області

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 12 грудня. УНН. Через ускладнення погодних умов у Житомирській області обмежили рух великовагового та великогабаритного транспорту. Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Житомирській області, передає УНН.

Рух вантажівок обмежили у Житомирській області

Обмеження руху запроваджено на основних магістралях області відсьогодні з 15:00.

"З 15:00 12 грудня тимчасово обмежено рух в межах Житомирської області великогабаритного та великовантажного транспорту на міжнародних автошляхах М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель-Ягодин, М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський, національній автодорозі Н-01 /М-06/ Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка та регіональній автодорозі Р-18 Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище у напрямку Київської області. Зазначені обмеження будуть чинними до покращання погодних умов і дорожньої ситуації", – повідомили у поліції.

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Також на автодорогах області на патрулювання вийдуть додаткові екіпажі патрульної поліції та групи швидкого реагування територіальних відділів і відділень поліції області.

Нагадаємо, що сьогодні також ввели обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту до столиці, яке діятиме до покращення погодних умов.

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