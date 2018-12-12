Движение грузовиков ограничили в Житомирской области
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 12 декабря. УНН. Из-за осложнения погодных условий в Житомирской области ограничили движение большегрузного и крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области, передает УНН.
Ограничение движения введено на основных магистралях области с сегодняшнего дня с 15:00.
"С 15:00 12 декабря временно ограничено движение в пределах Житомирской области крупногабаритного и большегрузного транспорта на международных дорогах М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель-Ягодин, М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский, национальной автодороге Н-01/М-06/Кременец-Белая Церковь-Ржищев-Канев-Софиевка и региональной автодороге Р-18 Житомир-Попельня-Сквира-Володарка-Ставище в направлении Киевской области. Указанные ограничения будут действовать до улучшения погодных условий и дорожной ситуации", – сообщили в полиции.
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Также на автодорогах области на патрулирование выйдут дополнительные экипажи патрульной полиции и группы быстрого реагирования территориальных отделов и отделений полиции области.
Напомним, что сегодня также ввели ограничения на въезд крупногабаритного транспорта в столицу, которое будет действовать до улучшения погодных условий.