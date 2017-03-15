Рух транспорту обмежили на вулиці М.Грушевського у районі ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Рух транспорту обмежили на вулиці Михайла Грушевського у районі Будинку уряду і Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
Через рух колони активістів було частково перекрито частину вулиці від Ради до Будинку уряду.
Як повідомляє кореспондент УНН, активісти вимагають заборонити торгівлю з ОРДЛО і прийняти закон про заборону закупівель вугілля та інших товарів з окупованих територій.
Нагадаємо, 14 березня ввечері активісти на Хрещатику почали громити відділення банку.