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Рух транспорту обмежили на вулиці М.Грушевського у районі ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Рух транспорту обмежили на вулиці Михайла Грушевського у районі Будинку уряду і Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

Через рух колони активістів було частково перекрито частину вулиці від Ради до Будинку уряду.

Як повідомляє кореспондент УНН, активісти вимагають заборонити торгівлю з ОРДЛО і прийняти закон про заборону закупівель вугілля та інших товарів з окупованих територій.

Нагадаємо, 14 березня ввечері активісти на Хрещатику почали громити відділення банку.

Українські Національні Новини

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