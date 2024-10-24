Рух поїздів після удару рф між Миколаєвом та Херсоном уже здійснюватиметься за графіком - Укрзалізниця
Київ • УНН
Укрзалізниця завершила відновлення пошкодженої ворожим обстрілом інфраструктури на дільниці Миколаїв-Херсон. Рух поїздів відновлено за графіком, раніше поїзди до Херсона зупинялися у Миколаєві.
Відновлення пошкодженої ворожим обстрілом інфраструктури на дільниці Миколаїв-Херсон завершено, рух поїздів йде за графіком, повідомили в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.
Залізничники завершили відновлення пошкодженої інфраструктури через ворожий обстріл на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Рух поїздів здійснюватиметься за графіком
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Через ворожий обстріл було пошкоджено залізничні колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Поїзди сполученням до Херсона зупинялися у Миколаєві.