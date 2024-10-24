Движение поездов после удара рф между Николаевом и Херсоном уже будет осуществляться по графику - Укрзализныця
Киев • УНН
Укрзализныця завершила восстановление поврежденной вражеским обстрелом инфраструктуры на участке Николаев-Херсон. Движение поездов восстановлено по графику, ранее поезда в Херсон останавливались в Николаеве.
Восстановление поврежденной вражеским обстрелом инфраструктуры на участке Николаев-Херсон завершено, движение поездов идет по графику, сообщили в АО «Укрзализныця», пишет УНН.
Железнодорожники завершили восстановление поврежденной инфраструктуры из-за вражеского обстрела на участке между Николаевом и Херсоном. Движение поездов будет осуществляться по графику
Ранее
Из-за вражеского обстрела были повреждены железнодорожные пути на участке между Николаевом и Херсоном. Поезда сообщением в Херсон останавливались в Николаеве.