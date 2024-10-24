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Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
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Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
06:53 • 82837 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

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Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Движение поездов после удара рф между Николаевом и Херсоном уже будет осуществляться по графику - Укрзализныця

Движение поездов после удара рф между Николаевом и Херсоном уже будет осуществляться по графику - Укрзализныця

Киев  •  УНН

09:56 • 7179 просмотра

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Укрзализныця завершила восстановление поврежденной вражеским обстрелом инфраструктуры на участке Николаев-Херсон. Движение поездов восстановлено по графику, ранее поезда в Херсон останавливались в Николаеве.

Восстановление поврежденной вражеским обстрелом инфраструктуры на участке Николаев-Херсон завершено, движение поездов идет по графику, сообщили в АО «Укрзализныця», пишет УНН.

Железнодорожники завершили восстановление поврежденной инфраструктуры из-за вражеского обстрела на участке между Николаевом и Херсоном. Движение поездов будет осуществляться по графику

- сообщили в УЗ.

Ранее

Из-за вражеского обстрела были повреждены железнодорожные пути на участке между Николаевом и Херсоном. Поезда сообщением в Херсон останавливались в Николаеве.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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nikolaevНиколаев
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