Рубан: пік захворюваності на COVID у Києві очікують на кінець жовтня - початок листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Пік захворюваності на COVID-19 у столиці очікується на кінець жовтня – початок листопада, тобто на поточний і наступний тиждень. Про це УНН сказав начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
Цитата:
“Сьогодні ситуація дійсно погіршується, прогнозовано у нас пік захворюваності на кінець жовтня – цей тиждень, і початок листопада – це наступний тиждень”, - сказав Рубан.
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Зі слів начальника столичного ГУ Держпродспоживслужби, поки Київ перебуває у “помаранчевій” зоні.
“На сьогодні показники повністю відповідають “помаранчевій” зоні, для "червоної" зони показників немає”, - додав він.
Додамо
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня. Наразі у “червоній” зоні перебуває 8 областей.
"Червону" зону карантину з 30 жовтня запроваджують ще у низці областей України, зокрема Київській.
Таким чином, ще до початку листопада більше ніж половина України потрапить у “червону” зону через поширення COVID-19, а саме — 15 областей.
“Червоний” рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Також є обмеження щодо транспорту.