Рубан: пик заболеваемости COVID в Киеве ожидают на конец октября - начало ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Пик заболеваемости COVID-19 в столице ожидается на конец октября – начало ноября, то есть на текущую и следующую неделю. Об этом УНН сказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
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"Сегодня ситуация действительно ухудшается, прогнозируется у нас пик заболеваемости на конец октября - эта неделя, и начало ноября - это следующая неделя", - сказал Рубан.
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По словам начальника столичного ГУ Госпродпотребслужбы, пока Киев находится в "оранжевой" зоне.
"На сегодняшний день показатели полностью соответствуют "оранжевой" зоне, для "красной" зоны показателей нет", - добавил он.
Добавим
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. В настоящее время в "красной" зоне находится 8 областей.
"Красную" зону карантина с 30 октября вводят еще в ряде областей Украины, в частности, Киевской.
Таким образом, еще до начала ноября более половины Украины попадет в "красную" зону из-за распространения COVID-19, а именно — 15 областей.
"Красный" уровень эпиднебезопасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п. Также есть ограничения по транспорту.