Рубан: на сьогодні нема підстав для переходу Києва до більш жорсткого карантину

Так, співрозмовник нагадав, що зони та визначення адаптивного карантину є виключно компетенцією державної техногенної екологічної комісії України, яка щотижня проводить засідання і приймає рішення щодо зон.



"Відповідно до встановлених показників, перевищення (для посилення карантину – ред.) повинно бути 5 діб поспіль. У місті Київ таких даних (5 днів – ред.) поспіль немає, і сьогодні не можна говорити про перехід до більш жорсткого варіанту, як перехід від "зеленої" до "жовтої" зони", - зазначив Рубан.



Водночас, говорячи про послаблення на місцевому рівні, він зауважив, що "ні про які рішення щодо послаблення не може бути й мови, тому що у місті Києві сьогодні ситуація напружена, але контрольована".

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Нагадаємо, уряд затвердив нові підходи до визначення карантинних зон. Відтепер це відбуватиметься за трьома показниками, один з яких – кількість хворих в адміністративно-територіальних одиницях.



Також, нагадаємо, сьогодні має відбутися засідання комісії ТЕБ та НС, на якому регіони України будуть розподілені на нові карантинні зони у зв’язку зі зміною підходів, які ухвалив уряд.

Додамо, що, за даними Київського міського голови Віталія Кличка, за минулу добу коронавірус виявили у 133 жителів столиці; двоє людей померли. Станом на сьогодні, 13 серпня, у столиці вже 10 002 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. За весь період коронавірус забрав життя 149 киян.