Рубан: на сегодня нет оснований для перехода Киева к более жесткому карантину

Так, собеседник напомнил, что зоны и определения адаптивного карантина является исключительно компетенцией государственной техногенной экологической комиссии Украины, которая еженедельно проводит заседания и принимает решение о зонах.



"Согласно установленным показателям, превышение (для усиления карантина - ред.) должно быть 5 суток подряд. В городе Киев таких данных (5 дней - ред.) подряд нет, и сегодня нельзя говорить о переходе к более жесткому варианту, как переход от "зеленой" к "желтой" зоне", - отметил Рубан.



В то же время, говоря об ослаблении на местном уровне, он отметил, что "ни о каких решениях по ослаблению не может быть и речи, так как в Киеве сегодня ситуация напряженная, но контролируемая".

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Напомним, правительство утвердило новые подходы к определению карантинных зон. Отныне это будет происходить по трем показателям, один из которых - количество больных в административно-территориальных единицах.



Также, напомним, сегодня должно состояться заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором регионы Украины будут распределены на новые карантинные зоны в связи с изменением подходов, которые приняло правительство.

Добавим, что, по данным Киевского городского головы Виталия Кличко, за прошлые сутки коронавирус обнаружили у 133 жителей столицы; два человека умерли. На сегодня, 13 августа, в столице уже 10 002 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За весь период коронавирус унес жизни 149 киевлян.