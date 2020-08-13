МОЗ: до послаблення карантину не готові Київ та 11 регіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Станом на 13 серпня для послаблення протиепідемічних заходів необхідним критеріям не відповідають 11 регіонів України та Київ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області та Київ.
Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на 8:40 13 серпня зафіксовано вже понад 86 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу знову показав стрибок, перевищивши 1,5 тисячі.