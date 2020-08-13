МОЗ: до послаблення карантину не готові Київ та 11 регіонів

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області та Київ.

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 13 серпня зафіксовано вже понад 86 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу знову показав стрибок, перевищивши 1,5 тисячі.



