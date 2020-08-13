Минздрав: к ослаблению карантина не готовы Киев и 11 регионов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. По состоянию на 13 августа для ослабления противоэпидемических мероприятий необходимым критериям не соответствуют 11 регионов Украины и Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области и Киев.
Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.
Напомним, в Украине на 8:40 13 августа зафиксировано уже более 86 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки снова показал скачок, превысив 1,5 тысячи.