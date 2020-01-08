РПЦ висловила співчуття у зв'язку з катастрофою українського лайнера в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Патріарх Московський і всієї Русі Кирило співчуває у зв’язку з катастрофою українського авіалайнера під Тегераном, повідомив в середу в своєму Telegram-каналі голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда, пише УНН.
“Патріарх Кирило сумує за жертвами трагедії, що сталася під Тегераном, і висловлює співчуття рідним і близьким загиблих”, — написав він.
Також раніше, президент Російської Федерації Володимир Путін висловив співчуття Президенту України Володимиру Зеленському та президенту Ірану Хасану Роухані в зв’язку з авіакатастрофою.
“Володимир Путін направив Президенту України Володимиру Зеленському телеграму, в якій висловив щирі співчуття у зв’язку з трагічними наслідками аварії українського пасажирського літака під Тегераном”, — вказали у Кремлі.
Додамо, що американська авіаційна корпорація Boeing після катастрофи лайнера МАУ, який прямував рейсом Тегеран-Київ, випустила заяву щодо подій.