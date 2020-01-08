РПЦ выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского лайнера в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл соболезнует в связи с крушением украинского авиалайнера под Тегераном, сообщил в среду в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, пишет УНН.
“Патриарх Кирилл скорбит по жертвам трагедии, произошедшей под Тегераном, и выражает соболезнования родным и близким погибших”, — написал он.
Также ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасана Роухани в связи с авиакатастрофой.
“Владимир Путин направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии украинского пассажирского самолета под Тегераном”, — указали в Кремле.
Добавим, что американская авиационная корпорация Boeing после катастрофы лайнера МАУ, следовавший рейсом Тегеран-Киев, выпустила заявление по событиям.