РПЦ выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского лайнера в Иране

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112896 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117154 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115608 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131364 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106562 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108664 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108575 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131957 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130718 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 196748 просмотра

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РПЦ выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского лайнера в Иране

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Киев  •  УНН

 • 10998 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл соболезнует в связи с крушением украинского авиалайнера под Тегераном, сообщил в среду в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, пишет УНН.

“Патриарх Кирилл скорбит по жертвам трагедии, произошедшей под Тегераном, и выражает соболезнования родным и близким погибших”, — написал он.

Также ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасана Роухани в связи с авиакатастрофой.

“Владимир Путин направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии украинского пассажирского самолета под Тегераном”, — указали в Кремле.

Добавим, что американская авиационная корпорация Boeing после катастрофы лайнера МАУ, следовавший рейсом Тегеран-Киев, выпустила заявление по событиям.

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