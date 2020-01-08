Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з катастрофою українського Boeing
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін висловив співчуття Президенту України Володимиру Зеленському та президенту Ірану Хасану Роухані в зв’язку з авіакатастрофою в Тегерані, передає УНН з посиланням на пресслужбу Кремля.
“Володимир Путін направив Президенту України Володимиру Зеленському телеграму, в якій висловив щирі співчуття у зв’язку з трагічними наслідками аварії українського пасажирського літака під Тегераном”, — вказали у Кремлі.
У президента РФ зазначили, що: “Глава російської держави передав слова співчуття і підтримки рідним і близьким загиблих”.
Також Путін направив президенту Ірану Хасану Роухані телеграму, в якій висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Ірану і ряду інших країн в результаті авіакатастрофи. “У Росії поділяють скорботу тих, хто втратив своїх рідних і близьких, бажають їм стійкості і мужності”, — йдеться в телеграмі.
Зазначимо також, що посольство України в Ісламській республіці Іран виправило повідомлення щодо катастрофи лайнера МАУ неподалік Тегерану.
У ніч ракетного удару Тегарана по базах США в Ірані розбився літак “Міжнародних авіаліній України” (МАУ). За останніми даними, на борту літака знаходилися 176 осіб; серед них 82 іранця, 63 канадця і 11 українців. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не вижив. Йорданське видання Al-Hadath повідомило, що літак могли випадково збити іранською ракетою. Влада Ірану назвали причиною катастрофи загоряння двигуна.