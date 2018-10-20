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РПЦ оголосила Константинопольського патріарха розкольником

РПЦ оголосила Константинопольського патріарха розкольником

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Російська православна церква (РПЦ) визнала Константинопольського патріарха Варфоломія розкольником. Як інформує Meduza, про це в ефірі каналу “Росія 24” повідомив глава відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон, передає УНН.

“Тим фактом, що Константинопольський патріарх визнав розкольників, він сам приєднався до розколу. Так діють церковні канони. Відповідно, для нас зараз Константинопольський патріарх є розкольником. Ті рішення, які він приймає, ми не визнаємо”, — сказав митрополит Іларіон.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помпео закликав українську владу і православних віруючих до створення автокефальної церкви

Як раніше інформував УНН, 15 жовтня РПЦ оголосила про розрив євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом після того, як він підтвердив намір надати автокефалію єдиній українській церкві. Константинополь зі свого боку відмовився від розриву відносин із РПЦ.

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