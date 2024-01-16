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Розвиток технологічного партнерства: Україна і Велика Британія запустили платформу UK-Ukraine TechBridge

Розвиток технологічного партнерства: Україна і Велика Британія запустили платформу UK-Ukraine TechBridge

Київ • УНН

 • 24994 перегляди

Україна та Велика Британія спільно запустили UK-Ukraine TechBridge - платформу розвитку, покликану сприяти інноваціям та зміцненню партнерства між технологічними секторами двох країн.

Україна спільно з британськими партнерами запустила нову платформу  для розвитку - UK-Ukraine TechBridge, яка дозволить посилити партнерство між державами та запускати спільні інноваційні проєкти. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН

Деталі

За його словами, українські ІТ-компанії та стартапи матимуть ще більше можливостей для розвитку, зокрема, легше залучатимуть додаткове фінансування від британських інвесторів та отримуватимуть гранти.

Крім того, проєкт дасть змогу українському бізнесу ефективніше співпрацювати з британськими колегами та партнерами. 

Федоров анонсував "єМалятко для бізнесу" у "Дії"09.01.24, 10:29 • 101171 перегляд

UK-Ukraine TechBridge вигідний для обох країн. Нові партнерства з топовими гравцями британської ІТ-індустрії дадуть змогу розробляти потужні спільні продукти та послуги 

- наголосив Федоров.

Міністр також підкреслив, що важливою частиною програми є рескілінг- та апскілінг-програми для українських ІТ-спеціалістів. 

Про свій досвід та експертизу розкажуть представники топових світових компаній — Cisco, Salesforce, Oracle. Тож після участі в цих програмах українські розробники підсилять українську ІТ-індустрію

- пояснив очільник Мінцифри.

Доповнення 

Міністерка промисловості та економічної безпеки Великої Британії Нусрат Гані наголосила, що технологічний сектор України надавав вагому підтримку економіці країни протягом усієї війни.

Вона також переконана, що це є ключовою галуззю в забезпеченні економічної стійкості української держави та її майбутнього відновлення

Вибудовуючи партнерські відносини між британським та українським бізнесом і розвиваючи інновації, ми даємо поштовх розвитку торгівлі та допомагаємо закласти основи для довгострокового відновлення України, відкриваючи майбутні можливості для бізнесу з обох боків

- розповіла британська урядовиця.

Нагадаємо

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Міністерство цифрової трансформації України презентувало свої цифрові реформи, зокрема електронні акцизи та розмитнення автомобілів через додаток "Дія".

З представником США Пенні Пріцкер вони обговорили цифровізацію, оборонні технології, "Дія.Сіті" та "Мрію".

Володимир Омельченко

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