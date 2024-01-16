Розвиток технологічного партнерства: Україна і Велика Британія запустили платформу UK-Ukraine TechBridge
Київ • УНН
Україна та Велика Британія спільно запустили UK-Ukraine TechBridge - платформу розвитку, покликану сприяти інноваціям та зміцненню партнерства між технологічними секторами двох країн.
Україна спільно з британськими партнерами запустила нову платформу для розвитку - UK-Ukraine TechBridge, яка дозволить посилити партнерство між державами та запускати спільні інноваційні проєкти. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
За його словами, українські ІТ-компанії та стартапи матимуть ще більше можливостей для розвитку, зокрема, легше залучатимуть додаткове фінансування від британських інвесторів та отримуватимуть гранти.
Крім того, проєкт дасть змогу українському бізнесу ефективніше співпрацювати з британськими колегами та партнерами.
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UK-Ukraine TechBridge вигідний для обох країн. Нові партнерства з топовими гравцями британської ІТ-індустрії дадуть змогу розробляти потужні спільні продукти та послуги
Міністр також підкреслив, що важливою частиною програми є рескілінг- та апскілінг-програми для українських ІТ-спеціалістів.
Про свій досвід та експертизу розкажуть представники топових світових компаній — Cisco, Salesforce, Oracle. Тож після участі в цих програмах українські розробники підсилять українську ІТ-індустрію
Доповнення
Міністерка промисловості та економічної безпеки Великої Британії Нусрат Гані наголосила, що технологічний сектор України надавав вагому підтримку економіці країни протягом усієї війни.
Вона також переконана, що це є ключовою галуззю в забезпеченні економічної стійкості української держави та її майбутнього відновлення
Вибудовуючи партнерські відносини між британським та українським бізнесом і розвиваючи інновації, ми даємо поштовх розвитку торгівлі та допомагаємо закласти основи для довгострокового відновлення України, відкриваючи майбутні можливості для бізнесу з обох боків
Нагадаємо
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Міністерство цифрової трансформації України презентувало свої цифрові реформи, зокрема електронні акцизи та розмитнення автомобілів через додаток "Дія".
З представником США Пенні Пріцкер вони обговорили цифровізацію, оборонні технології, "Дія.Сіті" та "Мрію".