Развитие технологического партнерства: Украина и Великобритания запустили платформу UK-Ukraine TechBridge

Украина совместно с британскими партнерами запустила новую платформу для развития - UK-Ukraine TechBridge, которая позволит усилить партнерство между государствами и запускать совместные инновационные проекты. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

По его словам, украинские ІТ-компании и стартапы будут иметь еще больше возможностей для развития, в частности, легче привлекать дополнительное финансирование от британских инвесторов и получать гранты.

Кроме того, проект позволит украинскому бизнесу эффективнее сотрудничать с британскими коллегами и партнерами.

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UK-Ukraine TechBridge выгоден для обеих стран. Новые партнерства с топовыми игроками британской ИТ-индустрии позволят разрабатывать мощные совместные продукты и услуги - подчеркнул Федоров.

Министр также подчеркнул, что важной частью программы являются рескилинг- и апскилинг-программы для украинских ІТ-специалистов.

О своем опыте и экспертизе расскажут представители топовых мировых компаний - Cisco, Salesforce, Oracle. Поэтому после участия в этих программах украинские разработчики усилят украинскую ИТ-индустрию - пояснил глава Минцифры.

Дополнение

Министр промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани отметила, что технологический сектор Украины оказывал весомую поддержку экономике страны на протяжении всей войны.

Она также убеждена, что это является ключевой отраслью в обеспечении экономической устойчивости украинского государства и его будущего восстановления

Выстраивая партнерские отношения между британским и украинским бизнесом и развивая инновации, мы даем толчок развитию торговли и помогаем заложить основы для долгосрочного восстановления Украины, открывая будущие возможности для бизнеса с обеих сторон - рассказала британская чиновница.

Напомним,

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Министерство цифровой трансформации Украины представило свои цифровые реформы, в частности электронные акцизы и растаможку автомобилей через приложение "Дія".

С представителем США Пенни Прицкер они обсудили цифровизацию, оборонные технологии, "Дія.Сіті" и "Мрію".