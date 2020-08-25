Розвідники доповідають про мінування доріг окупаційними військами

Зазначається, що окупаційні війська активно нарощують інженерне обладнання передових позицій: відновлюють наявні і будують нові окопи, бліндажі, ходи сполучень, обладнують додаткові місця для ведення вогню.

Окрім того, бойовики встановлюють мінно-вибухові загородження і мінують ділянки місцевості вздовж доріг із використанням протитанкових мін.

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Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак раніше доповідав президенту про те, що українська сторона дотримується режиму тиші на Донбасі. А збоку ворога, за його словами, бувають поодинокі обстріли, проте їх Хомчак не вважає за порушення "перемир'я" та пропонує "взагалі не враховувати".

Також нагадаємо, у ЗСУ вирішили відмовитися від 120-міліметрових мінометів "Молот".