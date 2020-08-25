Розвідники доповідають про мінування доріг окупаційними військами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Поки головнокомандувач ЗСУ доповідає про дотримання режиму тиші на Донбасі, окупаційні війська зміцнюють свої оборонні позиції, обладнують місця для ведення вогню та мінують нові ділянки уздовж дороги. Про це повідомили в МО із посиланням на Головне управління розвідки, передає УНН.
Зазначається, що окупаційні війська активно нарощують інженерне обладнання передових позицій: відновлюють наявні і будують нові окопи, бліндажі, ходи сполучень, обладнують додаткові місця для ведення вогню.
Окрім того, бойовики встановлюють мінно-вибухові загородження і мінують ділянки місцевості вздовж доріг із використанням протитанкових мін.
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Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак раніше доповідав президенту про те, що українська сторона дотримується режиму тиші на Донбасі. А збоку ворога, за його словами, бувають поодинокі обстріли, проте їх Хомчак не вважає за порушення "перемир'я" та пропонує "взагалі не враховувати".
Також нагадаємо, у ЗСУ вирішили відмовитися від 120-міліметрових мінометів "Молот".