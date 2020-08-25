Разведчики докладывают о минировании дорог оккупационными войсками

Отмечается, что оккупационные войска активно наращивают инженерное оборудование передовых позиций: восстанавливают имеющиеся и строят новые окопы, блиндажи, ходы сообщений, оборудуют дополнительные места для ведения огня.

Кроме того, боевики устанавливают минно-взрывные заграждения и минируют участки местности вдоль дорог с использованием противотанковых мин.

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Напомним, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак ранее докладывал президенту о том, что украинская сторона придерживается режима тишины на Донбассе. А со стороны врага, по его словам, бывают единичные обстрелы, однако их Хомчак не считает нарушением "перемирия" и предлагает "вообще не учитывать".

Также напомним, в ВСУ решили отказаться от 120-миллиметровых минометов "Молот".