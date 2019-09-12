Розвідка США заявила про п'ять невдалих випробувань ракет з ядерною установкою в РФ

Поява нових, більш амбітних термінів запуску ракети відбувається незважаючи на те, що Кремль ще не досяг успіху під час численних випробувань ракети, повідомляють джерела каналу в американській розвідці.

Оновлені терміни також з’явилися на тлі таємничого вибуху біля північного узбережжя Росії, в результаті якого загинули п’ять вчених і виникли побоювання, що Москва провела випробування даної ракети. Згідно з оцінкою розвідки США, вибух 8 серпня стався під час місії, метою якої було підняти “Буревісник” з дна океану.

“Буревісник”, також відомий як Skyfall, був протестований один раз на початку цього року, а до цього зброю випробовувалася чотири рази в період з листопада 2017 року по лютий 2018 року, кожен з яких приводив до аварії”, — пише видання з посиланням на джерела.

У розвідці США визначили, що найдовший випробувальний політ тривав трохи більше двох хвилин, а ракета пролетіла 22 милі, перш ніж втратила контроль і зазнала аварії. Найкоротше випробування тривало чотири секунди, ракета пролетіла п’ять миль.

Нагадаємо, в березні 2018 року в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін повідомив, що в Росії розроблена малогабаритна ядерна енергоустановка, яку можна використовувати в крилатій ракеті, за рахунок чого та отримає практично необмежену дальність. Як відзначав Путін, ракета буде низьколітаючою, малопомітною, з непередбачуваною траєкторією польоту і отримає ядерну бойову частину. За результатами голосування на сайті Міноборони Росії ракета отримала назву “Буревісник”.

А вже в лютому поточного року в РФ повідомили про успішний запуск ядерної енергоустановки ракети.

Американські експерти в області ядерних технологій на наступний день заявили, що підозрюють, що на полігоні проводили випробування крилатої ракети “Буревісник”.