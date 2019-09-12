Розвідка США заявила про п'ять невдалих випробувань ракет з ядерною установкою в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Згідно з оцінками розвідки США, незважаючи на безліч невдалих випробувань, російська ракета з так званим необмеженим радіусом дії “Буревісник” з ядерною установкою буде готова протягом наступних шести років. Про це пише CNBC, передає УНН.
Поява нових, більш амбітних термінів запуску ракети відбувається незважаючи на те, що Кремль ще не досяг успіху під час численних випробувань ракети, повідомляють джерела каналу в американській розвідці.
Оновлені терміни також з’явилися на тлі таємничого вибуху біля північного узбережжя Росії, в результаті якого загинули п’ять вчених і виникли побоювання, що Москва провела випробування даної ракети. Згідно з оцінкою розвідки США, вибух 8 серпня стався під час місії, метою якої було підняти “Буревісник” з дна океану.
“Буревісник”, також відомий як Skyfall, був протестований один раз на початку цього року, а до цього зброю випробовувалася чотири рази в період з листопада 2017 року по лютий 2018 року, кожен з яких приводив до аварії”, — пише видання з посиланням на джерела.
У розвідці США визначили, що найдовший випробувальний політ тривав трохи більше двох хвилин, а ракета пролетіла 22 милі, перш ніж втратила контроль і зазнала аварії. Найкоротше випробування тривало чотири секунди, ракета пролетіла п’ять миль.
Нагадаємо, в березні 2018 року в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін повідомив, що в Росії розроблена малогабаритна ядерна енергоустановка, яку можна використовувати в крилатій ракеті, за рахунок чого та отримає практично необмежену дальність. Як відзначав Путін, ракета буде низьколітаючою, малопомітною, з непередбачуваною траєкторією польоту і отримає ядерну бойову частину. За результатами голосування на сайті Міноборони Росії ракета отримала назву “Буревісник”.
А вже в лютому поточного року в РФ повідомили про успішний запуск ядерної енергоустановки ракети.
Американські експерти в області ядерних технологій на наступний день заявили, що підозрюють, що на полігоні проводили випробування крилатої ракети “Буревісник”.