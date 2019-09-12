Разведка США заявила о пяти неудачных испытаний ракет с ядерной установкой в РФ

Появление новых, более амбициозных сроков запуска ракеты происходит несмотря на то, что Кремль еще не добился успеха во время многочисленных испытаний ракеты, сообщают источники канала в американской разведке.

Обновленные сроки также появились на фоне таинственного взрыва у северного побережья России, в результате которого погибли пять ученых и возникли опасения, что Москва провела испытания данной ракеты. Согласно оценке разведки США, взрыв 8 августа произошел во время миссии, целью которой было поднять “Буревестник” со дна океана.

“Буревестник”, также известный как Skyfall, был протестирован один раз в начале этого года, а до этого оружие испытывалось четыре раза в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года, каждый из которых приводил к аварии“, — пишет издание со ссылкой на источники.

В разведке США определили, что самый длинный испытательный полет длился чуть более двух минут, а ракета пролетела 22 мили, прежде чем потеряла контроль и потерпела крушение. Самое короткое испытание длилось четыре секунды, ракета пролетела пять миль.

Напомним, в марте 2018 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность. Как отмечал Путин, ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть. По результатам голосования на сайте Минобороны России ракета получила название “Буревестник”.

А уже в феврале текущего года в РФ сообщили об успешном запуске ядерной энергоустановки ракеты.

Американские эксперты в области ядерных технологий на следующий день заявили, что подозревают, что на полигоне проводили испытание крылатой ракеты “Буревестник”.