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У Росії обрали назви для нової зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. "Пересвіт", "Посейдон" і "Буревісник" - такі назви росіяни обрали для новітньої зброї РФ. Про це повідомляє видання ТАСС з посиланням на Міноборони РФ, передає УНН.

Назви були обрані інтернет-голосуванням на сайті Міноборони, повідомили у військовому відомстві.

Обрати назву для бойового лазерного комплексу, безпілотного підводного апарату і крилатої ракети з ядерною енергоустановкою росіянам запропонував президент РФ Володимир Путіна під час послання Федеральним зборам.

"Серед назв бойового лазерного комплексу переміг "Пересвіт". Назвою крилатої ракети з малогабаритної ядерної енергоустановкою користувачі вибрали "Буревісник". Найбільше число голосів серед назв безпілотного підводного апарату отримав "Посейдон", - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, в рамках послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів були вперше продемонстровані випробування новітнього ракетного комплексу “Сармат”. Під час виступу Путін заявив, що Росія, у відповідь на розвиток Сполученими Штатами системи протиракетної оборони, прийме на озброєння нові ядерні ракети.

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