У Росії повідомили про успішний запуск ядерної енергоустановки для ракети

"У січні на одному з полігонів успішно завершений найважливіший етап випробувань крилатої дозвуковій ракети комплексу "Буревісник"- випробування ядерної енергетичної установки", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, на випробуваннях "підтверджено заявлені характеристики реактора, що забезпечують необмежену дальність польоту ракети".

Офіційного підтвердження даної інформації поки немає.

Нагадаємо, у березні 2018 року в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін повідомив, що в Росії розроблена малогабаритна ядерна енергоустановка, яку можна використовувати в крилатій ракеті, за рахунок чого та отримає практично необмежену дальність. Як відзначав Путін, ракета буде літати низько, малопомітною, з непередбачуваною траєкторією польоту і отримає ядерну бойову частину. За результатами голосування на сайті Міноборони Росії ракета отримала назву "Буревісник".