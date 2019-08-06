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Розвідка: бойовики в ОРДЛО посилили підготовку артилерійських і мінометних підрозділів

Розвідка: бойовики в ОРДЛО посилили підготовку артилерійських і мінометних підрозділів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, на території окупованого Донбасу, бойовики активно проводять підготовку артилерійських та мінометних підрозділів здійснюючи на полігонах тренування у темний час доби. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк час брифінгу, передає УНН.

“...російське окупаційне командування здійснює активну підготовку цих артилерійських і мінометних підрозділів 1 та 2 АК, у тому числі за рахунок збільшення інтенсивності навчальних стрільб на полігонах та тренувань з управління вогнем у темний час доби. Також у з’єднаннях і частинах окупаційних військ з 5 серпня цього року розпочаті збори з корегувальниками артилерійського вогню”, — сказав Гуцуляк.

За даними розвідки, бойовики обладнують додаткові вогневі позиції артилерії, у тому числі з порушенням Мінських домовленостей щодо відведення озброєння.

“При цьому, із зазначеною метою противником використовуються як території підприємств, так і прибудинкові території тимчасово окупованих населених пунктів поблизу лінії зіткнення”, — додав Гуцуляк.

Нагадаємо, у зоні ООС загинули четверо українських військових.

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