Розвідка: бойовики в ОРДЛО посилили підготовку артилерійських і мінометних підрозділів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, на території окупованого Донбасу, бойовики активно проводять підготовку артилерійських та мінометних підрозділів здійснюючи на полігонах тренування у темний час доби. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк час брифінгу, передає УНН.
“...російське окупаційне командування здійснює активну підготовку цих артилерійських і мінометних підрозділів 1 та 2 АК, у тому числі за рахунок збільшення інтенсивності навчальних стрільб на полігонах та тренувань з управління вогнем у темний час доби. Також у з’єднаннях і частинах окупаційних військ з 5 серпня цього року розпочаті збори з корегувальниками артилерійського вогню”, — сказав Гуцуляк.
За даними розвідки, бойовики обладнують додаткові вогневі позиції артилерії, у тому числі з порушенням Мінських домовленостей щодо відведення озброєння.
“При цьому, із зазначеною метою противником використовуються як території підприємств, так і прибудинкові території тимчасово окупованих населених пунктів поблизу лінії зіткнення”, — додав Гуцуляк.
Нагадаємо, у зоні ООС загинули четверо українських військових.