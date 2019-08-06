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Разведка: боевики в ОРДЛО усилили подготовку артиллерийских и минометных подразделений

Киев  •  УНН

 • 7736 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, на территории оккупированного Донбасса, боевики активно проводят подготовку артиллерийских и минометных подразделений осуществляя на полигонах тренировки в темное время суток. Про этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк время брифинга, передает УНН.

“... российское оккупационное командование осуществляет активную подготовку этих артиллерийских и минометных подразделений 1 и 2 АК, в том числе за счет увеличения интенсивности учебных стрельб на полигонах и тренировок по управлению огнем в темное время суток. Также в соединениях и частях оккупационных войск с 5 августа этого года начаты сборы с корректировщиками артиллерийского огня”, — сказал Гуцуляк.

По данным разведки, боевики оборудуют дополнительные огневые позиции артиллерии, в том числе с нарушением Минских договоренностей по отводу вооружения.

“При этом, с указанной целью противником используются как территории предприятий, так и придомовые территории временно оккупированных населенных пунктов вблизи линии соприкосновения”, — добавил Гуцуляк.

Напомним, в зоне ООС погибли четверо украинских военных.

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