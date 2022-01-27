Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: створено спеціальну комісію для розслідування трагедії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ України створили спеціальну слідчу комісію, яка дослідить першопричини трагедії у Дніпрі, де загинуло п’ятеро людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
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“З мого боку призначено службову перевірку та створено спеціальну комісію, яку очолив перший заступник Євгеній Єнін. Упродовж місяця вона має ретельно перевірити цей випадок і дати пропозиції щодо того, що необхідно змінити, щоб таких ситуацій ніколи не сталося в майбутньому”, — зазначив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
Глава МВС додав, що за висновками слідчої комісії буде ухвалено кадрові рішення щодо можливих причетних.
Нагадаємо
27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.
Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 р.н. під час видачі зброї з невстановлених причин з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.
Внаслідок цього п’ятеро осіб загинули (четверо нацгвардійців та цивільна жінка), ще п’ятеро дістали поранення.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.
Окрім того, прокуратура проситиме підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.
Командувач Національної гвардії України Микола Балан після трагедії подав у відставку. Президент України Володимир Зеленський видав указ про його звільнення.