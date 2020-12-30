Розслідування смерті медиків через COVID-19 планують скоротити - МОЗ

“Проведена зустріч з колегами з Мінсоцполітики, Фонду соціального страхування, Державної служби з питань праці та ініційовані нормативно-правові зміни щодо удосконалення процедури розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників, які будуть винесені найближчим часом на розгляд урядом. Ми значно спростили механізм цих виплат, механізм проведення розслідувань, максимального його скоротили. Зараз ця постанова відправлена від Міністерства охорони здоров’я на погодження колегам з інших міністерств, і на найближче засіданні уряду буде винесено цей нормативний акт”, — повідомив він.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики пояснили, чому затримуються компенсації родинам загиблих медиків від COVID-19.

Як раніше повідомлялося в УНН, Фонд соціального страхування виплатив медикам 17,9 млн гривень компенсацій втраченого заробітку за час самоізоляції від COVID-19.