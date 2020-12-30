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Расследования смерти медиков из-за COVID-19 планируют сократить - Минздрав

Киев • УНН

 • 14023 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. На ближайшем заседании Кабинет министров Украины может рассмотреть изменения в процедуру расследования случаев смерти медицинских работников из-за COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Расследования смерти медиков из-за COVID-19 планируют сократить - Минздрав

"Проведена встреча с коллегами из Минсоцполитики, Фонда социального страхования, Государственной службы по труду и инициировано нормативно-правовые изменения относительно усовершенствования процедуры расследования случаев смерти отдельных категорий медицинских работников, которые будут вынесены в ближайшее время на рассмотрение правительством. Мы значительно упростили механизм этих выплат, механизм проведения расследований, максимального его сократили. Сейчас это постановление отправлено Министерством здравоохранения на согласование коллегам из других министерств, и на ближайшее заседание правительства будет вынесен этот нормативный акт", - сообщил он.

Напомним, в Минсоцполитики объяснили, почему задерживаются компенсации семьям погибших медиков от COVID-19.

Как ранее сообщалось в УНН, Фонд социального страхования выплатил медикам 17,9 млн гривен компенсаций утраченного заработка за время самоизоляции от COVID-19.

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