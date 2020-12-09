Медикам виплатили понад 17 млн гривень компенсації через перебування на самоізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Фонд соціального страхування виплатив 17,9 млн гривень медикам компенсацій втраченого заробітку за час самоізоляції від COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ФССУ.
"У разі контакту з хворим на коронавірусну хворобу без засобів індивідуального захисту, медичні працівники мають право на отримання листка непрацездатності для проходження самоізоляції під меднаглядом. Заробіток, який вони втрачають за час ізоляції від COVID-19, їм компенсує Фонд соціального страхування України", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що Фонд прийняв на оплату майже 11 тисяч листків непрацездатності, виданих медичним працівникам для проходження самоізоляції за кошти ФССУ.
"Загальна сума компенсацій становить 17,9 мільйона гривень", - додається у повідомленні.
Додається, що Фонд компенсує для медиків втрачений за час ізоляції від COVID-19 заробіток у розмірі 100% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу. Оплата здійснюється, починаючи з шостого дня, перші п’ять днів фінансує роботодавець.
"Найбільше медичних працівників, які з початку пандемії пройшли оплачувану за кошти Фонду соціального страхування України самоізоляцію під меднаглядом, зафіксовано в Житомирській області – 1 366 осіб, Чернігівській області – 753 особи, Одеській області – 667 осіб, Сумській області – 567 осіб і Львівській області – 560 осіб", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Фонд соціального страхування України профінансує виплати за ліки та реабілітацію потерпілих на виробництві за весь період, упродовж якого фінансування видатків було призупинене.